Jacques Attali évoque une possible victoire d’Eisenkot en Israël et fait une prédiction pour les USA et la France

Dans un message publié sur X le dimanche 25 octobre 2026, l’économiste français Jacques Attali a relié les élections législatives en Israël, prévues mardi, à deux autres rendez-vous électoraux majeurs. « Le pire n’est jamais certain en politique : la victoire possible d’Eizenkot en Israël mardi prochain pourrait être suivie d’un ras de marée démocrate aux Etats-Unis. Tout cela semblait impossible il y a six mois », a-t-il écrit. Il a ensuite tourné son regard vers la France : « On peut encore rêver à la victoire d’un social-démocrate churchillien en France en mai prochain ». Il n’a cité aucun nom dans cette dernière phrase.

Le scrutin israélien du 27 octobre sera le premier depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Il se tient aussi au terme d’un mandat complet de la Knesset, ce qui ne s’était pas produit depuis 1988. Ancien chef d’état-major de l’armée, Gadi Eisenkot dirige le parti Yashar ! et s’est imposé comme le principal adversaire du Premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Quant aux États-Unis, les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre 2026. Les 435 sièges de la Chambre des représentants et une partie des sièges du Sénat seront alors remis en jeu. Concernant la France, le scrutin doit se tenir au printemps 2027, et le second tour a lieu habituellement en mai.