« Je n'ai pas profité de Diomande » : Demichelis raconte sa découverte du talent de l'ivoirien

Cette saison, Yan Diomande semble être l’un des facteurs X du Real Madrid. L’attaquant ivoirien ne cesse d’impressionner au Real Madrid. Ce 21 octobre, le Real Madrid affronte Leipzig lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Diomande va retrouver son ancien club et un certain Martin Demichelis. L’entraîneur de Leipzig et Yan Diomande se sont côtoyés sur une très courte période, alors que la pépite ivoirienne s’apprêtait à rejoindre l’Espagne.

Demichelis salue les qualités de Diomande

Dans un récent entretien médiatique, l’entraîneur argentin est revenu sur cette expérience écourtée et a expliqué pourquoi il connaît davantage la pépite ivoirienne à travers la télé. Demichelis a reconnu qu’il n’avait presque pas eu l’occasion de profiter des qualités de Diomande.

Nommé entraîneur principal de Leipzig en juillet dernier, l’ex-joueur du Bayern Munich a pris ses fonctions alors que l’international ivoirien disputait la Coupe du monde. « Je n’ai pas beaucoup pu profiter de lui. J’avais été nommé entraîneur de Leipzig en juillet et le joueur était à la Coupe du monde. Je connais donc Yan davantage pour l’avoir vu à la télévision ou sur un ordinateur que pour avoir pu profiter de lui sur le terrain », a déclaré Demichelis. Malgré ce contact limité, le coach de Leipzig n’a pas manqué de souligner les atouts du virevoltant ailier. Il a notamment mis en avant sa puissance physique, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces. La polyvalence de Diomande constitue aussi un avantage.

« Il fait partie de ceux qui, aujourd’hui, font la différence aussi bien à gauche qu’à droite, grâce à son aisance et à sa maîtrise du ballon des deux pieds », a noté l’entraîneur du club allemand. Pour Martin Demichelis, Yan Diomande a clairement basculé dans une autre dimension en rejoignant le Real Madrid. Le coach argentin considère la Casa Blanca comme l’une des institutions sportives les plus influentes de la planète et il pense que Diomande va passer un cap en évoluant dans un tel environnement.