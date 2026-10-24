Kim Jong Un franchit le pont du Yalou et veut rééquilibrer ses relations entre la Chine et la Russie

Le nouveau pont du Yalou a vu passer samedi 24 octobre 2026 le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, arrivé à Dandong, en Chine. « Kim est arrivé à Dandong par le nouveau pont du Yalou plus tôt dans la journée », a précisé l’agence sud-coréenne Yonhap en citant une source gouvernementale à Séoul. Toutefois, les autorités chinoises et nord-coréennes n’avaient pas communiqué sur l’objet du déplacement.

Il s’agit de sa première visite en Chine depuis un an puisque Kim Jong Un s’était rendu à Pékin en septembre 2025, où il avait rencontré le président chinois Xi Jinping et assisté à un défilé militaire aux côtés du président russe Vladimir Poutine.

Un pont achevé en 2014 et ouvert seulement ce mois-ci

Rappelons que l’ouvrage a été ouvert officiellement le 15 octobre, douze ans après la fin de sa construction. Il relie Dandong à Sinuiju, ville nord-coréenne située de l’autre côté du fleuve mais jusqu’à présent, la circulation entre les deux villes passait par le pont de l’Amitié, ouvert en 1943.

Désormais la Chine et la Corée du Nord veulent relancer leurs échanges commerciaux après des années de relations tendues et de perturbations liées à la pandémie et Pékin reste le premier partenaire commercial de Pyongyang. Les sanctions des Nations unies, adoptées en 2017, interdisent pourtant plusieurs exportations nord-coréennes.

Pékin et Pyongyang multiplient les rencontres

De son côté, Xi Jinping s’est rendu à Pyongyang en juin 2026 pour s’entretenir avec Kim Jong Un. Pendant les années précédentes, le dirigeant nord-coréen avait surtout misé sur la Russie et Il avait même rencontré Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostotchny en septembre 2023, ce qui laisse penser que Pyongyang rééquilibre ses relations entre ses deux principaux soutiens.

La visite précède d’un jour la date que la Chine marque chaque 25 octobre, celle de son intervention militaire en Corée en 1950. Cependant le programme de Kim Jong Un en Chine n’a pas été détaillé et une rencontre avec Xi Jinping n’a pas été annoncée à ce stade, et la durée du séjour reste inconnue.