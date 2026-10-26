Kylian Mbappé adore un mème qui le compare à Mao Zedong

Kylian Mbappé fait partie des footballeurs les plus médiatisés de la planète. Le natif de Bondy est une vraie superstar qui provoque des émules partout où il passe. Sur les réseaux sociaux, les fans ont recours à différents mèmes pour mettre en avant le champion du monde 2018.

Apparemment, Mbappé n’a aucun problème avec les montages humoristiques qui circulent sur son compte. En effet, l’attaquant français apprécie particulièrement l’un des mèmes les plus insolites réalisés à son sujet. Il s’agit d’un montage qui superpose son visage à celui de l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong. Durant son passage dans l’émission The Bridge, le capitaine de l’équipe de France a été interrogé sur son mème préféré. L’ancien joueur du Paris Saint Germain a désigné celui qui le représente sous les traits de Mao Zedong. Mbappé explique que ce montage le fait beaucoup rire et qu’il utilise pour jouer en ligne avec ses amis.

Le style Mao Zedong

Le mème qui a conquis le cœur de Kylian Mbappé repose sur un détournement du portrait de Mao Zedong, figure historique de la Chine. Il est largement relayé sur Internet et la caricature joue sur le contraste entre l’image du footballeur et celle de l’ex dirigeant chinois.

Comme avec les personnalités hyper médiatisées, les internautes rivalisent d’imagination et de créativité pour détourner les photographies de l’attaquant du Real Madrid. Le fait que Mbappé apprécie lui-même la caricature avec Mao contribue à donner de la portée au mème. Lors de son intervention dans The Bridge, l’ex joueur du PSG a notifié qu’il lui arrive d’envoyer fréquemment la caricature à ses amis lorsqu’ils jouent ensemble en ligne à la PlayStation. Le mème avec Mao Zedong n’est pas la seule caricature à laquelle Kylian Mbappé est souvent associé.Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de l’équipe de France est fréquemment parodié en Mobutu d’où le surnom de “Mobut” que certains de ses coéquipiers chez les Bleus utilisé pour le chambrer.