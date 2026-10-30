La CAN se jouera de nouveau tous les deux ans, Motsepe s'explique

La Coupe d’Afrique des Nations de football va continuer de se dérouler tous les deux ans. En effet, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé à l’unanimité de maintenir l’organisation de la compétition chaque deux ans. Il s’agit là d’un changement de cap majeur. Au soir de la CAN 2025, la CAF avait annoncé un projet de réforme qui devait faire passer le tournoi à une périodicité de quatre ans à partir de 2028.

Cette réforme avait suscité des gorges chaudes au sein du monde du football africain. Notons que la prochaine édition est prévue pour 2027 et sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Avec le format biennale, la CAN va conserver sa place parmi les grandes compétitions régulières du football continental.

Patrice Motsepe explique les raisons de ce changement

Pourquoi la CAF a fait machine arrière en ce qui concerne son projet de réforme ? Patrice Motsepe, président de l’instance a donné des pistes d’explication. Le milliardaire sud-africain a mis en avant les discussions autour de la nouvelle Ligue des Nations africaine. Cette nouvelle compétition devait prendre une place importante dans le calendrier du football africain et offrir de nouvelles sources de revenus pour financer son développement.

”Nous étions préoccupés par le nombre d’années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations puisse apporter les contributions financières substantielles au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l’échelle mondiale et financièrement autonomes” a déclaré Motsepe. Le retour à une CAN organisée tous les deux ans apparaît donc comme une stratégie destinée à préserver les ressources et la régularité de la plus prestigieuse compétition de football sur le continent. Pour le moment, le projet de réforme de la CAN a été rangé dans les tiroirs.