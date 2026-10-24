La CIA propose un « partenariat discret » aux Cubains à travers un message sur X

La CIA a adressé un message direct à la population de Cuba ce samedi 24 octobre 2026, depuis son compte officiel sur X. « À ceux qui cherchent à créer un changement positif à Cuba – C’est le moment. La déception des promesses non tenues, la corruption, et les vies privilégiées de quelques-uns – Saisissez cette opportunité de créer le changement que vous désirez à travers un partenariat discret avec la CIA. » peut-on lire dans le message.

Même si le texte ne nomme aucun responsable cubain, il vise sans détour le pouvoir en place à La Havane et s’accompagne d’un guide, intitulé « Comment entrer virtuellement en contact avec la CIA (Agence centrale de renseignement) des États-Unis de manière sécurisée ». Le document commence ainsi : « Voici un guide pour entrer virtuellement en contact avec la CIA (Agence centrale de renseignement) des États-Unis de manière sécurisée. Votre sécurité et votre protection sont nos principales préoccupations. Vous êtes celui qui connaît le mieux votre situation, c’est pourquoi nous vous demandons de prendre les mesures adéquates pour vous protéger. »

Deux voies selon la possibilité de voyager

Le guide distingue ensuite deux cas de figure. De prime abord, ceux qui pensent détenir des informations d’intérêt et qui peuvent voyager sont invités à se rendre dans une installation officielle des États-Unis, ou à y envoyer une personne de confiance. Quant à ceux qui ne peuvent pas quitter le pays, ils doivent suivre des instructions de communication sécurisée, qui ne figurent pas dans la partie visible du message.

Un appel qui fait suite à la visite du chef de la CIA à La Havane

Pour rappel, ce message arrive quelques mois après un déplacement inhabituel. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s’est rendu à Cuba à la mi-mai. Le Parti communiste de Cuba avait indiqué à l’époque que cette visite avait eu lieu après une demande de Washington.

À l’issue de ces discussions, les autorités cubaines avaient déclaré que les échanges prouvaient que « Cuba ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, et qu’il n’existe pas de raisons légitimes de l’inscrire sur la liste des pays qui, supposément, parrainent le terrorisme ». La CIA passe ainsi d’une rencontre avec les dirigeants cubains à un appel adressé à leurs citoyens. Les autorités cubaines n’ont pas réagi publiquement à ce message à ce stade.