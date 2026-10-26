La Gendarmerie nationale alerte sur une arnaque WhatsApp qui prend le contrôle des comptes

La Gendarmerie nationale a signalé, lundi 26 octobre 2026, une tentative d’escroquerie qui vise les utilisateurs de WhatsApp en France. Dans une publication sur X, elle a précisé que ce message, présenté comme une demande de vote pour un enfant participant à un concours, est « une arnaque destinée à prendre le contrôle de votre compte WhatsApp » rappelle la Gendarmerie. Le message en question est souvent jugé crédible parce qu’il provient du compte d’un proche. « Ne cliquez pas sur le lien » prévient les gendarmes.

Le texte reproduit dans la publication s’ouvre sur un ton amical : « Coucou, une petite sollicitation à te partager ! Est-ce que tu voudrais bien offrir ton vote à Sophie, la fille de mes amis ? ». L’expéditeur ajoute ensuite que la jeune fille « est engagée dans une compétition, avec une bourse d’études ». Les gendarmes appellent à ne jamais cliquer sur des liens dans des messages similaires.