La Russie rapproche un satellite militaire d'un satellite commercial qui renseigne l'Ukraine

Un satellite militaire russe s’est approché à moins de 1,6 kilomètre d’un satellite commercial capable de fournir des services de sécurité nationale à des pays comme l’Ukraine, a annoncé la chaîne américaine CNN. En effet, il s’agirait d’une approche « possiblement sans précédent » d’un autre engin spatial, réalisée sans autorisation. Et pour cause, le CSIS, centre de recherche américain, avait averti cinq jours plus tôt que Cosmos 2612 se dirigeait vers un satellite radar de la société ICEYE, fondée en Finlande, qui renseigne les forces ukrainiennes.

Le CSIS détaille cette menace dans une analyse fondée sur des données commerciales de suivi de l’espace. Le centre recommande la prudence face à la suite possible de cette manœuvre : « Étant donné les antécédents de la Russie en matière d’essais d’armes en orbite, les décideurs politiques devraient partir du principe que Cosmos 2612 pourrait mener une action menaçant le satellite commercial. »

Une tactique déjà observée et une menace de Moscou

Ce n’est pas la première approche de ce type contre le même satellite. Le CSIS rappelle qu’au mois de mai, plusieurs satellites de la série Cosmos s’en étaient rapprochés : « Cosmos 2609 s’en est le plus rapproché, à seulement 2,5 kilomètres. »

Le centre juge cette tactique assez préoccupante pour appeler à une réponse commune : « Un satellite russe qui effectue des manœuvres d’alignement de plan avec un satellite occidental suscite, à juste titre, une vive inquiétude. L’Occident a besoin d’une approche unifiée pour dissuader ce type de comportement. »

Rappelons que Moscou ne cache pas son hostilité envers ces appareils. En octobre 2022, Konstantin Vorontsov, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, s’est exprimé devant l’Assemblée générale des Nations unies : « Une infrastructure quasi civile peut devenir une cible légitime de représailles. ». Il avait aussi qualifié le rôle des satellites commerciaux dans la défense ukrainienne de « tendance extrêmement dangereuse ».