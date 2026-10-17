L'Arabie saoudite exécute deux Bangladais pour des « actes immoraux » dans une mosquée de La Mecque

L’Arabie saoudite a exécuté le mercredi 14 octobre 2026 deux ressortissants du Bangladesh, un homme et une femme, dans la région de La Mecque. Le ministère de l’Intérieur a annoncé la sentence dans un communiqué, et il affirme qu’ils avaient commis « un acte indécent » dans l’une des mosquées de la ville sainte. Les condamnés sont Nazrul Islam Abdul Basir et Siti Akhtar. Cette date correspond au 3 jumada al-awwal 1448 du calendrier hégirien.

Les forces de sécurité ont d’abord arrêté les deux Bangladais, puis elles les ont inculpés au terme d’une enquête. Le dossier est ensuite passé devant un tribunal compétent, qui les a condamnés à mort. Cette peine relève du ta’zir, une sanction laissée à l’appréciation du juge en droit islamique, ainsi aucun barème fixe n’est prévu par les textes. Le tribunal a justifié sa décision par « la gravité de l’infraction et l’atteinte à la sacralité du lieu et du moment ». Les instances judiciaires ont alors confirmé le verdict, puis un ordre royal a autorisé l’exécution.

Le communiqué s’ouvre sur plusieurs versets du Coran consacrés à la corruption sur terre et au châtiment de ceux qui sèment le désordre. Le ministère y réaffirme ensuite l’engagement du gouvernement à « maintenir la sécurité, rendre la justice et appliquer la loi islamique » contre ceux qui violent la sacralité des mosquées ou portent atteinte à l’honneur d’autrui. Il prévient enfin que toute personne qui envisagerait des actes similaires s’exposera à la peine prévue par la charia.