LDC : Bernardo Silva ouvre le score, le Real mène 1-0 face à Leipzig à la mi-temps

À la mi-temps, le Real Madrid mène 1-0 face à RB Leipzig au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Les Madrilènes, 10es avec 6 points après deux victoires consécutives, veulent prolonger leur série. Ils ont battu l’Inter 2-1 lors de la 1re journée, puis se sont imposés 4-3 à Rome. Leipzig, lui, a perdu 4-1 à Côme avant de l’emporter 1-0 contre le PSV Eindhoven. Les Allemands occupent la 23e place avec 3 points.

Courtois garde les cages madrilènes devant Valverde, Huijsen, Rüdiger et Carreras, tandis que Silva, Camavinga et Bellingham forment le milieu. Devant, Güler, Mbappé et Vinícius sont alignés. Leipzig répond en 4-3-3 avec Vandevoordt dans le but, Raum, Lukeba, Orban et Baku en défense, El Aynaoui, Nkunku et Seiwald au milieu, et Nusa, Rômulo et Gruda en attaque.

Une première période à sens unique

L’ouverture du score intervient à la 44e minute. Sur un tir d’Arda Güler, né d’une combinaison entre Mbappé et Valverde, Vandevoordt repousse le ballon et Bernardo Silva le pousse au fond des filets. Leipzig s’est montré menaçant et précis, cadrant 4 de ses 5 tentatives, notamment par Nkunku et Rômulo, mais Thibaut Courtois a répondu présent. Le Real a globalement dominé avec 58 % de possession et 346 passes réussies, soit 92 % de précision. En fin de période, Bellingham et Vinícius Júnior ont tenté des frappes dangereuses.