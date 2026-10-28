Le Ballon d’Or de Cristiano Ronaldo en 2008 élu meilleur de tous les temps

France Football a publié ce mercredi 28 octobre, les résultats de son vote « Ballon d’Or of All Time » (B.O.A.T), lancé pour fêter les 70 ans de la récompense. La saison 2008 de Cristiano Ronaldo arrive largement en tête, devant celle de Lionel Messi en 2012 selon les résultats. Le scrutin ne désigne pas le meilleur joueur de l’histoire, mais la meilleure saison ayant décroché un Ballon d’Or, et chaque vote coûtait un euro. Il convient de rappeler que le B.O.A.T n’est pas un trophée officiel.

Une saison historique

Cristiano Ronaldo a marqué en 2007-2008, 42 buts toutes compétitions confondues avec Manchester United. On distingue notamment 31 en Premier League, où il a fini meilleur buteur, 8 en Ligue des champions, où il a fait de même, et 3 en Coupe d’Angleterre. Son équipe a remporté le championnat et la C1. Par la suite, le Portugais a été sacré Ballon d’Or avec 446 points devant Messi (281), avant d’être élu meilleur joueur FIFA de l’année. Face à ce succès, il avait déclaré : « J’ai attendu longtemps pour obtenir cela. »

Dans le vote B.O.A.T, la saison 2008 recueillait, selon les relevés intermédiaires, entre 62 % et 75 % des suffrages. Messi (2012) suivait avec environ 9 à 13 %, et Ronaldo (2017) occupait la troisième place avec 6 %. Cette victoire relance le débat entre les deux joueurs, qui ont remporté à eux deux 13 Ballon d’Or.