Le Bénin décroche le Black Travel Summit 2027, rendez-vous des professionnels noirs du tourisme

Le Black Travel Summit n’était jamais venu en Afrique. Mais il y fera sa première escale en 2027, à Cotonou, au Bénin. Les organisateurs ont annoncé ce choix le 17 octobre 2026 à Milwaukee, aux États-Unis lors du gala des Black Travel Awards. L’événement réunira des professionnels noirs et afro-descendants du voyage, avec Bénin Tourisme, l’agence publique chargée de promouvoir la destination, comme partenaire. Pour le pays, c’est une consécration dans un secteur qu’il cherche à développer depuis plusieurs années. Et pour cause, des participants venus d’Afrique, des Amériques, des Caraïbes et d’Europe sont attendus.

Pour rappel, l’événement est né en 2019 aux États-Unis, à l’initiative d’Anita Moreau, aujourd’hui sa fondatrice et directrice générale. Elle résumait ainsi l’origine du projet en août 2025 : « Nous avons commencé en 2019 comme une vision pour relier notre communauté à travers la joie du voyage. Maintenant, nous portons cette vision au-delà des océans. »

Cette ouverture à l’international a démarré en novembre 2025 à Rio de Janeiro, au Brésil. Florian Valmy-Devillers, membre du premier conseil consultatif de l’organisation, présentait alors cette édition comme un tournant : « Pour la première fois en dehors des États-Unis, nous réunissons une communauté mondiale pour montrer comment les voyageurs noirs façonnent la culture, font bouger les marchés et inspirent le changement. ». Le Bénin avait annoncé sa participation à ce rendez-vous brésilien, dans le cadre de sa promotion auprès des diasporas afro-descendantes.

Le sommet est ensuite revenu aux États-Unis. L’édition 2026 s’est tenue à Milwaukee du 15 au 18 octobre, sur le thème « Renaissance : renaître, renouveler, reconquérir ». Le gala des Awards, où Cotonou a été annoncée, en fait partie. En trois ans, l’événement aura donc visité l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud puis l’Afrique.

Le Bénin mise sur le tourisme comme levier économique depuis 2016. Il a lancé la marque-pays « Bénin, un Monde de Splendeurs » et multiplie les salons internationaux. Pour ce faire, Bénin Tourisme était ainsi à l’ITB Berlin en mars 2026 et au FITUR de Madrid la même année. Accueillir le Black Travel Summit lui permettra de recevoir sur son sol des professionnels et des créateurs de contenu qu’il allait jusque-là chercher à l’étranger.