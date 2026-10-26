Le Niger accuse le Tchad et la France après une frappe de drone sur son territoire

Cela fait quelque temps maintenant que les relations entre le Niger et le Tchad connaissent des frictions et cela n’est pas prêt de s’arranger dans l’immédiat. En effet, les relations entre Niamey et N’djamena connaissent de nouvelles tensions après une frappe de drone que les autorités nigériennes attribuent au Tchad en collaboration avec la France.

Les autorités nigériennes affirment que la frappe a coûté la vie à deux civils et fait plusieurs blessés. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, Niamey entend porter l’affaire devant les instances internationales et obtenir des explications sur les circonstances de l’incident. D’après les informations communiquées par les autorités nigériennes, la frappe aurait eu lieu ce 24 octobre dans la zone d’Émiloulou (région d’Agadez). En plus des pertes en vies humaines, le Niger déplore des dégâts matériels importants.

Une escalade entre le Tchad et le Niger ?

Le gouvernement du Niger considère cet incident comme une atteinte à la souveraineté nationale. Niamey accuse le Tchad d’avoir conduit l’opération depuis son territoire et évoque une implication de la France. Devant la gravité des faits dénoncés, le gouvernement nigérien a annoncé son intention de saisir plusieurs instances internationales comme Le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Niamey souhaite qu’une enquête indépendante soit menée afin de faire la lumière sur les circonstances de la frappe de drone et d’établir les responsabilités.

Niamey prévoit de demander des comptes au Tchad et selon le communiqué officiel, une protestation sera adressée aux autorités tchadiennes par l’intermédiaire de l’ambassadeur du Tchad au Niger. Les relations entre le Tchad et le Niger vont-elles basculer dans une période de crispation avancée ? Cette affaire de frappe de drone pourrait compliquer les choses si les accusations nigériennes venaient à être étayées. Pour le moment, les circonstances exactes de l’incident n’ont pas été énoncées. Ni le Tchad, ni la France n’ont encore réagi.