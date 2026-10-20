Le passeport nigérian passe de 44 à 24 destinations sans visa

Ces dernières années, le Nigeria a mis en place un ensemble de mécanisme pour valoriser son image à l’international. Dans son classement 2026, la plateforme IziVisa a mis en avant les passeports les plus performants en Afrique et celui du Nigeria perd du terrain.

En effet, d’après IziVisa, le passeport nigérian se retrouve à la 181e place sur 196 pays évalués. Ainsi, les détenteurs du passeport nigérian peuvent se rendre dans 24 destinations sans obtenir de visa. Le nombre de pays était de 44 il ya quelques mois.

Quel impact pour les voyageurs ?

La baisse du nombre de destinations accessibles sans visa pour les détenteurs du passeport nigérian peut constituer un handicap. Dans ce genre de cas, les formalités administratives peuvent être chronophages. Quelles seront les répercussions pour les voyageurs du Nigeria ? Concrètement il y aura un impact sur les déplacements touristiques, les visites familiales et certains voyages professionnels.

La chute à la 181e place du Nigeria peut susciter un certain nombre d’interrogations. Dans le classement Juillet 2026 du Henley Passport Index, le passeport nigérian occupait la 90e position avec 44 destinations accessibles sans visa. Les classements IziVisa et Henley Passport Index utilisent différentes méthodes d’évaluations. Les autorités nigérianes devront s’inscrire dans une démarche d’appropriation de ces données afin d’inverser la courbe et augmenter la portée international du visage nigérian. Cela contribuera à offrir plus de possibilités aux nigérians qui sont réputés pour être de grands voyageurs.