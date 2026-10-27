Les États-Unis préparent le Golfe à une campagne intense contre l'Iran après le 3 novembre

Washington a demandé à plusieurs pays du Golfe de se tenir prêts à une offensive contre l’Iran après les élections de mi-mandat, a rapporté le Wall Street Journal le 27 octobre 2026, en s’appuyant sur des sources proches du dossier. Même si la Maison Blanche n’a pas démenti, elle a refusé de commenter « des plans militaires sensibles qui existent peut-être ou pas », tout en assurant que « le président Trump garde toutes les options sur la table pour s’assurer que l’Iran ne puisse jamais posséder l’arme nucléaire ». Notons que le quotidien décrit une campagne courte mais intense, qui pourrait débuter après le scrutin du 3 novembre aux États-Unis, dans une guerre ouverte depuis les frappes américano-israéliennes du 28 février.

Sur le terrain, l’armée américaine déplace une batterie Patriot depuis le Texas pour renforcer sa défense aérienne et elle retire aussi des troupes de bases exposées aux tirs iraniens.

Pourtant, Donald Trump avait écarté toute attaque avant le vote. « Nous n’attaquerons pas l’Iran à aucun moment avant les élections de mi-mandat », a-t-il écrit sur Truth Social le 8 octobre, en évoquant « des discussions productives » avec Téhéran. En effet, il avait déjà déclaré le 9 septembre : « Je pense que la guerre va se terminer immédiatement après l’élection ».

Du côté iranien, le même journal indiquait le 12 octobre que Téhéran « renforce ses défenses, rallie ses loyalistes et menace d’une riposte plus large et plus dure contre les États-Unis et leurs alliés du Golfe ».