Les États-Unis veulent que leurs bases militaires tiennent 90 jours déconnectées de l'extérieur

Les grandes bases militaires des États-Unis devront pouvoir fonctionner trois mois sans aucune aide extérieure. Cette exigence figure dans le plan FORTRESS du Pentagone, dont Fox News Digital a dévoilé le contenu le dimanche 25 octobre 2026, après avoir consulté des documents. Ainsi, chaque grande base devrait produire son courant, disposer de sa propre eau et de son carburant, et garder ses liaisons de communication sans recourir au réseau civil.

« L’électricité, c’est du combat désormais. Sans électricité, on perd les communications, l’eau, la logistique, les chaînes de montage et même les structures de commandement militaires les plus élémentaires » a déclaré à Fox News Digital, le porte-parole en chef du Pentagone, Sean Parnell.

Le plan envisage des microréseaux qui couperaient une base du réseau civil, des batteries de grande taille et des réacteurs nucléaires transportables. En outre, des stocks de carburant, de munitions et de minerais critiques seraient constitués, dans des volumes fixés selon la consommation attendue en cas de guerre.

Un programme déjà existant, le Civil Reserve Manufacturing Network, est rattaché à FORTRESS. « Le prochain conflit se déroulera probablement sur plusieurs fronts. […] Quand cela arrivera, les chaînes d’approvisionnement mondiales vont se rompre » a déclaré Sean Parnell pour justifier cette préparation.