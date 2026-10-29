Libye : Poutine accuse les occidentaux d’avoir contribué à l’effondrement de l’État

Le sommet Russie-Afrique bat actuellement son plein à Moscou. Ce jeudi 29 octobre, le président russe Vladimir Poutine a vivement critiqué le rôle des pays occidentaux dans la crise libyenne. Poutine estime que l’intervention des pays occidentaux a largement contribué à la destruction de l’État libyen.

Depuis la chute de Kadhafi en 2011, le pays maghrébin peine à retrouver sa stabilité « Les pays occidentaux ont joué, malheureusement, un rôle négatif majeur dans la destruction de l’État libyen », a laissé entendre le président russe. Cependant, le chef du Kremlin reconnaît également que diverses politiques internes propres à la Libye ont contribué à déstabiliser le pays.

L’intervention de 2011 au cœur des critiques

En mars 2011, alors que le régime de Mouammar Kadhafi faisait face à une révolte inédite, une coalition internationale a décidé d’intervenir militairement sur la base de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour rappel, cette résolution autorisait des mesures destinées à protéger les civils avec notamment l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne.

L’opération en Libye a été pilotée sous le commandement de l’OTAN. Cela a contribué à affaiblir considérablement les forces loyales à Kadhafi. La chute de ce dernier a fait basculer la Libye dans un un cycle de violences et d’instabilités politiques. Diverses factions se sont livrées une guerre sans merci pour contrôler diverses portions du territoire en particulier celles riches en ressources pétrolières.

Ce 29 octobre, Vladimir Poutine s’est appesanti sur la situation en Libye et il a évoqué les priorités du pays. Pour le président russe il est urgent d’organiser des élections élections présidentielles et parlementaires afin que le processus d’unité nationale puisse s’actionner. « Ce qui importe le plus à la Libye et au peuple libyen, c’est le rétablissement de l’unité du pays, la restauration de son intégrité territoriale et la nécessité d’organiser des élections présidentielles et parlementaires » a livré le chef d’Etat russe. D’après Poutine, les Libyens doivent prendre eux-mêmes les décisions concernant l’avenir de leur pays. Le président russe a notifié que son pays est prêt à accompagner les initiatives de sortie de crise pour favoriser le rétablissement de la stabilité politique et socio-économique.