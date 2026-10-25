Liga : le FC Barcelone invaincu accueille le Real Madrid de José Mourinho pour la 10e journée

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour la 10e journée de La Liga. Le Barça est leader avec 27 points. Les Madrilènes sont troisièmes avec 21 points et ont pour ambition de recoller au classement.

Une rivalité ravivée

Pour rappel, en octobre 2025, le Real s’était imposé face au Barça 2-1. Cette victoire a mis fin à une série de quatre Clásicos sans victoire. La saison qui a suivi, Barcelone s’est imposé 4-3 au Camp Nou. Les Catalans ont également remporté la Coupe du Roi.

Joan García est dans les buts pour le Barça. Cancelo, Cubarsí, Fermín et Pedri forment la défense. Lamine Yamal, Raphinha et Espart évoluent aux côtés de Rodri, Gordon et Gerard Martín. José Mourinho place Lunin dans les buts, avec Valverde, Konaté, Huijsen et Cucurella devant lui. Tchouaméni, Bernardo Silva et Bellingham tiennent le milieu. Yan Diomande, Arda Güler et Mbappé forment l’attaque.