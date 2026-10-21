Ligue des champions : Lamine Yamal égale un record de Mbappé

Malgré la défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (4-2), mardi 20 octobre 2026, Lamine Yamal a réussi à tirer son épingle du jeu. À seulement 19 ans, l’ailier espagnol vient d’égaler une performance de Kylian Mbappé en Ligue des champions, confirmant sa place parmi les jeunes buteurs marquants de la compétition.

Au Parc des Princes, le jeune Barcelonais a inscrit le deuxième but de son équipe. Grâce à cette réalisation, il porte son total à 13 buts dans la compétition européenne et rejoint ainsi Kylian Mbappé dans un classement historique.

En effet, le capitaine de l’équipe de France avait également atteint ce total avant ses 20 ans. Toutefois, le Français avait eu besoin de seulement 23 rencontres pour y parvenir, contre 36 matchs pour l’attaquant du Barça.

Pour rappel, né le 13 juillet 2007, il ne fêtera ses 20 ans qu’en juillet 2027. Ainsi, le prochain rendez-vous européen du FC Barcelone, prévu le 3 novembre contre Aston Villa, pourrait lui offrir une nouvelle occasion de marquer l’histoire.