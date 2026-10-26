L'OTAN annonce avoir repéré un sous-marin russe dans le Grand Nord

L’OTAN a diffusé le 26 octobre 2026 l’image d’un sous-marin russe de classe Kilo, repéré dans le Grand Nord par le Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Le commandement maritime de l’Alliance, NATO Maritime Command, a donné l’information en publiant l’image dudit sous-marin. La zone arctique concentre depuis plusieurs années les tensions entre Moscou et les pays membres de l’Alliance.

Un message centré sur la lutte anti-sous-marine

NATO Maritime Command a ouvert sa publication par ces mots : « REPÉRÉ : un sous-marin russe de classe Kilo dans le Grand Nord, observé par le Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) ». Le commandement a ensuite décrit la manière dont l’Alliance traque ce type de bâtiment : « La lutte anti-sous-marine est un effort collectif. Des navires, des sous-marins, des avions et des hélicoptères de toute l’Alliance travaillent ensemble chaque jour pour détecter, suivre et, si nécessaire, contrer toute menace sous la surface ».

Une posture présentée comme défensive

Le commandement maritime a conclu sa publication par une mise au point sur les intentions de l’Alliance : « Notre posture est défensive, notre état de préparation est crédible et notre détermination est claire : dissuader toute agression et garantir la sécurité du milliard de personnes en Europe et en Amérique du Nord ». Pour rappel, le SNMG1 est l’un des quatre groupes maritimes permanents de l’OTAN, chargés d’assurer une présence continue en temps de paix comme en période de crise.

Un sous-marin diesel-électrique au rôle stratégique

Le Kilo est un sous-marin d’attaque à propulsion diesel-électrique, conçu à l’époque soviétique puis modernisé. Certaines versions récentes, dites « Kilo améliorés », peuvent tirer des missiles de croisière Kalibr. La Russie contrôle plus de la moitié du littoral arctique, soit environ 24 000 kilomètres de côtes. Un officier du SNMG1 a décrit le passage entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni comme la porte d’entrée des forces sous-marines russes vers l’Atlantique.