Macron nie le déclin de la France et rappelle la force de son armée

La France a-t-elle perdu de sa superbe ? Non selon Emmanuel Macron. Le locataire du palais de l’Elysée a récemment rejeté l’idée d’un déclin de la France. Pour défendre sa position, Macron a mis en avant le renforcement de l’armée au cours de cette décennie, son indépendance et la capacité de dissuasion nucléaire de l’Hexagone.

Aussi, le président français appelle à prendre du recul face aux discours qui présentent la France comme une puissance en perte de vitesse. « Nous ne sommes pas en déclin. N’écoutez pas ce que les gens vous disent à ce sujet » dira l’ancien ministre de l’économie de François Hollande. Avec cette posture Macron entend contester les analyses qui décrivent une France affaiblie et choisit la force de frappe militaire comme argument principal pour soutenir son point de vue.

Macron met en avant une armée plus forte

Dans son argumentaire, Emmanuel Macron a comparé les capacités militaires actuelles de la France à celles dont elle disposait quelques années plutôt. D’après le dirigeant, l’armée française est nettement plus puissante aujourd’hui. « Nous avons une armée bien plus forte aujourd’hui que nous n’en avions il y a dix ans » a livré le chef d’Etat. Le président a également insisté sur l’indépendance de l’armée nationale, qu’il présente comme un élément essentiel de la capacité de la France à défendre ses intérêts.

Emmanuel Macron a mis en avant les augmentations de budget au niveau du secteur de la Défense, les équipements de dernière génération et les capacités opérationnelles des différentes unités de l’armée. A ce niveau, diverses données montrent que l’Etat français a engagé une hausse substantielle des dépenses militaires dans le cadre de sa politique de réarmement. Macron n’a pas manqué de rappeler la force de dissuasion nucléaire française. Il souligne que cette capacité constitue un atout majeur pour le pays face aux différentes mutations géopolitiques.