Mairie d’Abomey-Calavi : Karl Gnanwo prend les commandes du SYNATRAC après le départ de Fulgence Aguiar

Le Syndicat national des collectivités (SYNATRAC) a un nouveau secrétaire général. Élu le samedi 17 octobre 2026 à l’issue du congrès ordinaire tenu à la mairie d’Abomey-Calavi, Karl Gnanwo succède à Fulgence Aguiar, qui part à la retraite après 30 ans de service.

Le SYNATRAC ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Réunis en congrès ordinaire le samedi 17 octobre 2026 à la mairie d’Abomey-Calavi, les membres du syndicat ont porté Karl Gnanwo à la tête de leur organisation avec un bureau de 15 membres chargé de poursuivre la défense des intérêts du personnel communal.

Fulgence Aguiar quitte ses fonctions de secrétaire général du SYNATRAC pour faire valoir ses droits à la retraite, après 30 ans de service rendu à la nation. Les participants au congrès lui ont rendu hommage en présence de responsables syndicaux, d’autorités communales et de travailleurs de la mairie d’Abomey-Calavi.

À cette occasion, Fulgence Aguiar a exprimé sa gratitude envers Dieu et remercié les militants qui l’ont accompagné durant son mandat. Il a également souligné l’importance des sacrifices consentis pour obtenir des résultats dans la lutte syndicale.

Désormais, de nouveau secrétaire général hérite d’une organisation appelée à poursuivre ses actions pour la défense des droits et des intérêts du personnel communal. À la tête du bureau de 15 membres, Karl Gnanwo entend notamment préserver les acquis des travailleurs et contribuer à l’amélioration de leurs conditions.

Un bureau de 15 membres pour poursuivre la lutte syndicale

Outre Karl Gnanwo au poste de secrétaire général, le nouveau bureau comprend notamment Florelle Kpossou comme secrétaire générale adjointe, Bruno Sovi au secrétariat administratif et Martin Delouh à la trésorerie générale. Les autres membres se répartissent les responsabilités liées à la formation, aux revendications, à la promotion féminine, aux affaires sociales, aux activités culturelles et sportives ainsi qu’à l’organisation.

Les travaux se sont déroulés en présence de syndicats amis, d’un représentant de la COSI-Bénin et des autorités communales d’Abomey-Calavi. Ainsi, la rencontre a ainsi marqué à la fois le renouvellement de la direction du SYNATRAC et le départ d’un responsable qui a consacré plusieurs décennies à son parcours professionnel.

Liste des membres du nouveau bureau du SYNATRAC