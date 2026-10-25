Maison-Blanche : Nicki Minaj suggérée comme future porte-parole par un responsable

Le poste de porte-parole de la Maison-Blanche a été associé au nom de Nicki Minaj dimanche 25 octobre 2026, dans une vidéo publiée sur X par Steven Cheung, directeur de la communication de la présidence américaine. « Mesdames et messieurs, je crois que nous avons peut-être trouvé la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche », a-t-il écrit en légende. Pour rappel, la chanteuse est l’un des plus fervents soutiens de Donald Trump dans le monde du spectacle.

Trois questions à bord d’Air Force One

La vidéo, d’environ deux minutes, a été tournée à bord d’Air Force One, avant un meeting de campagne du président dans le Michigan. Cheung y a interrogé Minaj sur l’économie, sur le rythme de campagne de Trump et sur les sondages. « Nous avons un président qui comprend l’économie, avant tout », a répondu la chanteuse.

Minaj a republié le message de Cheung avec un drapeau américain et un visage souriant avec une goutte de sueur. Notons qu’aucune nomination n’a été annoncée à ce stade. Le compte officiel de la Maison-Blanche a seulement réagi avec un émoji représentant des yeux.

Un poste vacant depuis quelques jours

Katie Zacharia avait succédé à Karoline Leavitt le 9 octobre. Mais elle a quitté ses fonctions environ cinq jours plus tard, après un premier point de presse de 14 minutes qui avait été largement critiqué.

Rappelons que le poste a connu un fort renouvellement sous Trump. Pendant son premier mandat, de 2017 à 2021, quatre personnes l’ont occupé : Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham et Kayleigh McEnany.