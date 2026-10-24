Mali : les FAMa frappent plusieurs positions terroristes dans trois régions

L’armée malienne annonce avoir ciblé plusieurs regroupements d’individus présentés comme terroristes dans les régions de Ménaka, Mopti et Ségou. Ces opérations, menées le 22 octobre 2026, s’inscrivent dans le cadre de l’opération Dougoukoloko, selon l’état-major général des Armées.

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leurs opérations de surveillance et de sécurisation du territoire national. Dans un communiqué publié le 24 octobre 2026, l’état-major général des Armées fait état de plusieurs frappes contre des positions présumées de groupes armés dans trois régions du Mali.

Selon le document, « le 22 octobre 2026, l’exploitation de renseignements précis a permis de localiser, à environ 50 km au sud de la ville de Ménaka, un important point de regroupement d’éléments terroristes, parmi lesquels figuraient des responsables, ainsi que plusieurs moyens roulants et équipements logistiques. Après observation et confirmation de la cible, la position a été frappée avec succès ».

Plusieurs positions ciblées à Ménaka, Mopti et Ségou

Le communiqué signale également une autre opération dans la région de Mopti. « Dans la même journée, à environ 2 km au sud du village de Piron, dans la région de Mopti, un autre regroupement d’éléments terroristes disposant notamment de motocyclettes a été identifié. La position a également été ciblée et frappée avec succès », indique l’état-major.

Par ailleurs, des individus armés circulant à moto auraient été repérés dans les secteurs de Bozola, Koué, Siéna et Digama. « Par ailleurs, plusieurs terroristes à bord de motocyclettes ont été repérés et suivis dans les secteurs de Bozola, Koué, Siéna et Digama. Trois d’entre eux, qui s’étaient arrêtés sous des arbres à environ 2 km à l’est du village de Moutégué dans la région de Ségou, ont été neutralisés. Les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent dans les secteurs concernés afin d’évaluer avec précision les effets des actions menées, d’en établir un bilan consolidé et de rechercher puis neutraliser toute menace résiduelle« , précise la note.

Pour rappel, l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP) avait notamment fait état de deux opérations annoncées par l’état-major : l’une contre une base présumée de groupes armés près de Dioura, l’autre contre un regroupement situé près de Tongolo-Coura, dans la région de Ségou.

La surveillance se poursuit sur le terrain

L’état-major précise que les opérations de reconnaissance se poursuivent afin d’évaluer les effets des actions menées et de rechercher d’éventuelles menaces résiduelles. « L’État-Major Général des Armées réaffirme la détermination des Forces armées maliennes à poursuivre, avec rigueur, professionnalisme et engagement, les opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire national. Il invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées« , relève le communiqué avant de conclure « Unis, nous vaincrons« .