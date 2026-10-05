Mali : vers une offensive majeure des FAMa à Kidal face au FLA et JNIM

D’importants mouvements de troupes et une série de frappes autour de Kidal relancent les interrogations sur les intentions des Forces armées maliennes dans le nord du pays. Une nouvelle opération contre les positions du FLA et du JNIM pourrait se dessiner, même si l’armée n’a encore annoncé aucune offensive de reconquête.

Plus de 200 véhicules sont arrivés samedi à Anéfis, dans la région de Kidal, tandis qu’un autre convoi d’environ 80 véhicules a atteint Aguelhoc dimanche. Partis de Gao et de Bourem, ces convois comprenaient des blindés, des camions et des motos, avec à leur bord des militaires maliens, des combattants russes de l’Africa Corps ainsi que des membres du MSA et du Gatia, alliés des FAMa.

Ces mouvements attirent particulièrement l’attention en raison de la position d’Anéfis. La localité constitue un point d’appui stratégique vers Kidal. Lors des combats de juillet, elle avait été au centre d’une importante opération après les attaques coordonnées du FLA et du JNIM. Les FAMa avaient alors annoncé avoir repris le contrôle de la zone. Un important convoi venu de Gao avait ensuite rejoint Anéfis.

Le contexte militaire s’est encore tendu dimanche. Dans un communiqué publié lundi 5 octobre, l’état-major malien a indiqué que ses forces avaient mené plusieurs frappes dans le cadre de l’opération Dougoukoloko. Au nord-est d’Anéfis, deux positions ont été ciblées. À Kidal, quatre points de retranchement de groupes armés terroristes ont également été frappés. L’armée affirme que ces cibles avaient été identifiées grâce au renseignement.

Cependant, les FAMa n’ont pas expliqué le lien éventuel entre ces frappes et l’arrivée des convois à Anéfis et Aguelhoc. Des sources proches du FLA évoquent de leur côté des dégâts matériels sur des cibles civiles, sans qu’un bilan indépendant puisse être établi à ce stade.

La concentration de moyens militaires dans cette partie du pays intervient alors que le FLA et le JNIM, lié à Al-Qaïda, restent des acteurs majeurs du conflit dans le nord du Mali. Pour les FAMa, la sécurisation d’Anéfis offre en outre un point d’appui à proximité de Kidal.

Ainsi, les mouvements observés ces derniers jours, associés aux frappes menées à Anéfis et Kidal, peuvent être interprétés comme les signes d’une montée en puissance militaire. Toutefois, en l’absence d’annonce officielle, il reste prématuré d’affirmer qu’une offensive majeure pour reprendre Kidal est imminente.