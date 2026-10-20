Mondial scolaire U18 : le Bénin humilie l’Inde sur le score de 27-0

Les Guépards scolaires U18 du Bénin ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde scolaire de football Chine 2026. Face à l’Inde à Suzhou, les jeunes Béninois se sont imposés sur le score spectaculaire de 27 buts à zéro. Il s’agit là de leur deuxième victoire consécutive dans la compétition.

Après leur succès 7-0 face au Qatar lors de leur entrée en lice, les joueurs dirigés par Séverin Danha ont confirmé leur efficacité offensive. Avec cette nouvelle victoire, le Bénin totalise désormais 34 buts inscrits en deux rencontres, sans avoir encaissé le moindre but.

Ce deuxième succès assure aux Guépards scolaires une place au tour suivant avant même leur dernière rencontre de la phase de groupes. Dans l’autre match de la poule B, la Chine 2 a dominé le Qatar sur le score de 6-0. Le Bénin et la Chine comptent donc six points dans cette compétition. Le Bénin dispose tout de même d’une meilleure différence de buts, avec +34 contre +21 pour son prochain adversaire.

Un dernier match pour la première place

Le Bénin affront la Chine mercredi 21 octobre à Suzhou. Il s’agit dans une rencontre décisive pour la première place. Deux options sont possibles lors de cette rencontre. Un match nul ou une victoire suffit au Bénin pour conserver son avantage au classement. La Chine par contre cherchera forcément à s’imposer si elle tient à la première place.