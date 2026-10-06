Niger-Algérie: nouvelle cooperation avec la fibre optique transsaharienne de 100Gbit/s

Le Niger et l’Algérie renforcent leur coopération dans le domaine du numérique. Les deux pays ont officiellement mis en exploitation, ce mardi 6 octobre, une liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique reliant leurs réseaux. La cérémonie s’est tenue à Assamaka, à la frontière entre les deux pays, en présence des ministres chargés des télécommunications, Sid-Ali Zerrouki et Hamani Kargné.

Cette nouvelle infrastructure relie In Guezzam, côté algérien, à Arlit et Agadez, au Niger. Elle offre dès sa mise en service une capacité de transmission de 100 gigabits par seconde. Cette capacité pourra par ailleurs être augmentée progressivement en fonction de l’évolution des besoins numériques.

Un nouvel axe pour les échanges numériques

Pour le Niger, cette liaison constitue une nouvelle interconnexion terrestre avec l’Algérie. Elle doit faciliter la circulation des données entre les deux pays et contribuer à améliorer l’accès à l’internet haut débit. L’infrastructure doit également accompagner le développement des services numériques et répondre à l’augmentation des besoins en connectivité.

Le projet a été réalisé grâce à la collaboration des équipes techniques d’Algérie Télécom et de Niger Télécom. Cette infrastructure s’inscrit dans une volonté de renforcer les compétences et les infrastructures numériques des deux pays.

Un projet qui ne s’arrête pas au Niger et à l’Algérie

La liaison inaugurée à Assamaka constitue un maillon de la Dorsale transsaharienne à fibre optique, un projet plus large associant six pays que sont l’Algérie, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Nigeria et le Tchad. L’objectif est de renforcer les connexions numériques entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

Pour les autorités, cette infrastructure doit notamment favoriser la transformation numérique, soutenir les échanges économiques et améliorer les services publics numériques. Elle constitue une nouvelle étape dans la coopération entre Niamey et Alger, avec le numérique comme nouvel axe stratégique.