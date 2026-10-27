Normandie : un homme soupçonné de trafic d'armes tué par des douaniers, le procureur évoque l'ultradroite

Une intervention des douanes à Vire, dans le Calvados, en Normandie, a coûté la vie à un homme d’une trentaine d’années jeudi 22 octobre. Selon le procureur de Caen, Joël Garrigue, celui-ci « s’est trouvé face aux agents des douanes, armé d’un fusil, et, dans des circonstances qui restent à déterminer précisément, des coups de feu ont été tirés de part et d’autre ». Le magistrat a ensuite déclaré lundi 26 octobre à ICI Normandie que le défunt « semble lié à une mouvance d’ultradroite ».

Les agents enquêtaient sur une possible détention illégale d’armes par cet homme. Le procureur a précisé que « l’homme apparemment atteint de plusieurs balles tirées par les douaniers est décédé des suites de ses blessures ». Les deux douaniers qui ont fait feu sont restés en garde à vue jusqu’à vendredi, avant de retrouver la liberté.

Armes, grenades et références au nazisme

Le domicile du trentenaire abritait « plusieurs armes, munitions et grenades détenues illégalement, ainsi que divers nouveaux animaux de compagnie (NAC) : mygales, rats, serpents », a indiqué le procureur. Les enquêteurs y ont aussi « retrouvé des objets qui font référence au Troisième Reich et à l’Allemagne nazie », d’après le magistrat. Pour l’heure, ce lien avec l’ultradroite reste une piste du parquet, pas une conclusion.