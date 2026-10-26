OMC: la DG Ngozi Okonjo-Iweala a perdu sa mère ex-professeure au Nigeria

La professeure Kamene Okonjo, mère de la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, est décédée à l’âge de 96 ans.

La famille de Ngozi Okonjo-Iweala est en deuil. Sa mère, la professeure Kamene Okonjo, est décédée à 96 ans, selon un communiqué rendu public dimanche 25 octobre par le chef Ifeakanachukwu Emordi, secrétaire du palais du royaume d’Ogwashi-Uku, au nom de la famille royale Umu Obi Obahai.

Professeure de sociologie, Kamene Okonjo s’était distinguée par ses réalisations universitaires et ses contributions intellectuelles. Aussi, son parcours était également marqué par un engagement en faveur des droits des femmes et de leur autonomisation.

En outre, le communiqué souligne son rayonnement académique en ces termes : « Sociologue de renommée internationale et éminente, la professeure Kamene Okonjo s’est distinguée par ses remarquables réalisations universitaires, ses contributions intellectuelles et son engagement de toute une vie en faveur des droits et de l’autonomisation des femmes ».

Cependant, son parcours ne se limitait pas à la sphère universitaire. Kamene Okonjo occupait également une place importante au sein de la famille royale d’Ogwashi-Uku, dans l’État du Delta, au Nigeria.

Épouse du défunt professeur Chukwuka Okonjo, ancien souverain traditionnel du royaume, elle a partagé 66 années de mariage avec lui. Elle était aussi la mère de l’actuel souverain traditionnel, Obi Ifechukwude Anishi Okonjo II.

Ngozi Okonjo-Iweala exprime sa gratitude

La directrice générale de l’OMC a, elle aussi, réagi publiquement à la disparition de sa mère.

« Aujourd’hui, j’ai été submergée de messages de condoléances et d’hommages à ma merveilleuse mère. Je tiens à remercier tous mes amis et abonnés et à vous dire combien ma famille et moi-même apprécions votre soutien. »

Elle a également rappelé que sa mère avait vécu une vie épanouie jusqu’à la fin, exprimant sa reconnaissance pour les longues années passées à ses côtés : « Ma mère a vécu une vie épanouie jusqu’à la fin et nous sommes très reconnaissants de l’avoir eue à nos côtés si longtemps. Que son âme repose en paix », a-t-elle déclaré.