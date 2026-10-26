ONU : les USA encouragent Viktor Orban à se présenter pour succéder à António Guterres

Washington aurait proposé à l’ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban de briguer le poste de secrétaire général de l’ONU, selon un article du Wall Street Journal daté du 25 octobre 2026. Le quotidien, qui cite des sources dans trois pays, écrit que l’administration de Donald Trump en a aussi discuté avec Moscou et Pékin, qui soutiendraient une candidature commune des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Pour rappel, l’intéressé a perdu les législatives en Hongrie six mois plus tôt, après seize ans au pouvoir, alors qu’il comptait parmi les alliés européens les plus proches du président américain.

Huit voix déjà comptées au Conseil de sécurité

Toujours selon le journal, un responsable du département d’État américain compte huit voix acquises pour Viktor Orban au sein du Conseil de sécurité, qui compte quinze membres. Il en faut neuf, sans veto d’un membre permanent, pour que le Conseil recommande un candidat à l’Assemblée générale, chargée de la nomination. Un responsable américain a décrit l’ancien dirigeant comme « le candidat conservateur MAGA de rêve ».

Les émissaires de Washington ont sondé l’intérêt de Viktor Orban, qui s’est montré favorable avec des réserves, d’après le Wall Street Journal. Il ne se présenterait que si sa victoire était assurée. Toutefois il faut préciser que Viktor Orban ne figure pas parmi les prétendants déclarés au poste.