Onze d’Or 2026 : Mbappé détrône Dembélé et devance deux stars du PSG

L’année 2026 sera-t-elle celle de Kylian Kylian Mbappé ? En attendant le résultat final du Ballon d’or, le natif de Bondy vient d’ajouter une nouvelle distinction à son palmarès. En effet, le capitaine de l’équipe de France a remporté le Onze d’Or 2026. Cette distinction est une initiative portée par les lecteurs du magazine Onze Mondial. En remportant ce trophée, la star du Real Madrid succède à Ousmane Dembélé.

Derrière le champion du monde 2018, on retrouve deux autres joueurs du PSG que sont João Neves et Khvicha Kvaratskhelia. Kylian Mbappé a été l’un des joueurs les plus en vue au cours de cette saison. Il a inscrit une quarantaine de buts avec le Real Madrid et dans le même temps il affichait un rendement de très haut niveau avec l’équipe de France.

Une première pour Mbappé

La star française fut le principal fer de lance des Bleus lors de la récente Coupe du monde. Les lecteurs de Onze Mondial n’ont donc pas tergiversé quand est venu le moment de choisir Mbappé comme lauréat du Onze d’or. Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia ont fortement contribué au deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Ces deux joueurs ont présenté des statistiques affolantes au cours de la saison et c’est à juste titre qu’ils se retrouvent dans le top 3 du Onze d’or.

A 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un très beau palmarès en ce qui concerne les distinctions individuelles. En remportant le Onze mondial pour la première fois, l’ex joueur de l’AS Monaco entre un peu plus dans la légende du ballon rond et le place tout haut dans la hiérarchie des têtes de gondole du football international. Ce trophée est-il un signe pour Kylian Mbappé à quelques jours de la cérémonie du Ballon d’or ? Pour le moment le suspense est total. En succédant à Dembélé pour le Onze d’or, Mbappé en fera-t-il de même pour le ballon d’or ? rendez-vous le 26 octobre pour le savoir