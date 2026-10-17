Ormuz : des boîtes d'iPhone flottent en mer après le naufrage d'un porte-conteneurs

Des vidéos tournées dans le détroit d’Ormuz, au large d’Oman, semblent montrer des boîtes d’iPhone à la dérive depuis le naufrage du GFS Pride, le 14 octobre 2026. Ce porte-conteneurs battait pavillon de Singapour. Ses 21 membres d’équipage ont été évacués sans blessé, d’après l’autorité maritime singapourienne.

Le navire a coulé à quatre milles nautiques environ au nord-ouest de Ras al-Sheikh Masoud, sur la péninsule omanaise de Musandam. Sur les clips, de petites embarcations s’approchent des conteneurs dispersés et récupèrent ces cartons et des coffrets de parfum qui apparaissent aussi à la surface.

Deux versions sur la cause du naufrage

Les Gardiens de la révolution iraniens affirment que le navire a heurté une mine alors qu’il suivait une route « non autorisée et dangereuse ». Singapour et des sources maritimes indiquent plutôt que le bâtiment a été touché le 13 octobre par un projectile non identifié, ce qui a provoqué un incendie. Selon The National, la société de sécurité maritime Marisks estime qu’aucune preuve indépendante ne confirme la thèse de la mine.

Une série de navires perdus

Le vraquier Cape Dao a aussi coulé près du détroit, après avoir été touché le 23 septembre, selon l’Organisation maritime internationale. Le porte-conteneurs maltais Safeen Prestige avait déjà sombré en mars. Avant la guerre, un cinquième environ du pétrole et du gaz naturel liquéfié échangés dans le monde passait par ce détroit.

L’Iran dit répondre au blocus américain de ses ports. Le GFS Pride a coulé le 14 octobre, et les images de boîtes d’iPhone flottantes sont les premières à circuler sur ce naufrage.