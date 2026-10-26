OTAN : la Russie aurait une exigence majeure concernant l'Ukraine

Alors que les négociations de paix sur l’Ukraine doivent reprendre, Moscou chercherait à en tirer parti pour obtenir des concessions qui fragiliseraient la posture militaire de l’Alliance atlantique sur le flanc est de l’Europe. La demande du Kremlin porterait sur la présence militaire de l’OTAN sur le continent selon le Telegraph, qui a cité des sources diplomatiques le 25 octobre. Le Kremlin n’a pas confirmé ces exigences.

Pour rappel, la Russie s’oppose depuis quelques années à l’élargissement de l’Alliance vers l’est. Elle s’oppose également à une adhésion future de l’Ukraine à l’OTAN et la considère comme une menace pour sa sécurité. Poutine voit cet élargissement comme une « cause profonde » de la guerre. Cette révélation intervient alors que le président russe a récemment accepté de reprendre les pourparlers à trois.

Un retour aux déploiements de 1997

Selon The Telegraph, Moscou voudrait remettre en question l’extension de l’Alliance. Aussi, la Russie veut exiger que les forces stationnées en Europe reviennent à leur niveau de 1997. Cette mesure entraînera le retrait de troupes de Pologne, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Finlande. Il s’agit de cinq États frontaliers avec la Russie.

Le Kremlin pourrait accepter des compromis sur d’autres points si ses exigences principales étaient satisfaites selon le journal. Celles-ci impliqueraient de restreindre la souveraineté de l’Ukraine et de freiner l’expansion de l’OTAN vers l’est. Le Kremlin n’a pas officiellement confirmé ces exigences.