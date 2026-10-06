Portugal : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en sélection, mais à une condition

Va-t-on revoir un jour Cristiano Ronaldo sous le maillot de l’équipe nationale du Portugal ? Pour le moment, l’avenir du quintuple Ballon d’Or avec la Seleção est en suspens. Après le malentendu survenu lors du match de Ligue des Nations contre la Norvège, les relations entre Cristiano Ronaldo et son sélectionneur Jorge Jesus sont crispées.

L’ancienne gloire du Real Madrid n’a pas digéré le fait d’avoir été laissé sur le banc alors qu’il lui avait été promis quelques minutes de jeu. Mécontent de la gestion du sélectionneur Jesus, CR7 avait alors quitté le rassemblement de l’équipe nationale. Un malaise s’est alors installé et les plus hautes instances du football portugais se sont mobilisées afin de désamorcer la crise.

Divorce consommé entre CR7 et Jesus ?

Est-ce la fin du parcours de CR7 en sélection ? D’après les informations du journaliste Rui Santos, Cristiano veut poursuivre son aventure avec le Portugal, mais à une seule condition. Il ne veut plus que Jorge Jesus entraîne la sélection nationale. « Il aurait déclaré qu’il ne retournerait pas en équipe nationale, du moins pas tant que Jorge Jesus en sera le sélectionneur. Il a été particulièrement indigné par le contenu des déclarations faites par Jorge Jesus », a déclaré le journaliste sur les ondes de CNN Portugal. De son côté, Jorge Jesus a tenté à plusieurs reprises de calmer le jeu tout en affirmant son autorité.

L’ancien coach du Benfica a notifié qu’en tant que coach, il assume ses choix afin que la sélection soit performante. Questionné sur un éventuel retour de sa superstar, Jorge Jesus s’est exprimé en ces termes : « S’il le souhaite, il reviendra ». Le technicien de 72 ans est ouvert à un retour de Cristiano Ronaldo, mais ce dernier semble ne plus être en odeur de sainteté avec son coach. Le divorce est-il définitivement consommé entre CR7 et Jorge Jesus ? Nous en saurons davantage dans les jours à venir. En attendant, le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Nations après sa victoire (2-1) face à la Norvège.