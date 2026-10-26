Portugal : Cristiano Ronaldo se rapproche d'un retour après son différend avec Jorge Jesus

Après le malaise survenu lors de la campagne de Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo pourrait-il effectuer un comeback avec le Portugal ? La prochaine trêve internationale est attendue pour Novembre, avec des matchs importants en Ligue des nations. D’après des informations diffusées par le média O Jogo, CR7 a été présélectionné ce qui laisse entrevoir qu’il pourrait effectuer son grand retour avec la Seleçao.

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait clairement fait savoir qu’il ne reviendrait pas en sélection tant que Jorge Jésus serait toujours sur le banc Jorge Jésus de son côté avait essayé de désamorcer le psychodrame en notifiant que les portes de la sélection étaient toujours ouvertes à l’attaquant d’Al-Nassr. Cependant, l’ex technicien du Benfica a tenu à préciser que c’est lui qui demeure le coach et qu’il entend prendre les décisions qui vont dans l’intérêt de la sélection.

Une présélection qui va appeler une convocation ?

La présence de Cristiano Ronaldo dans cette liste de présélectionné représente un premier signal. Cependant, cela ne signifie pas que CR7 participera nécessairement aux prochaines rencontres. Il faudra patienter quelques jours, pour savoir si la superstar portugaise sera définitivement appelée. Actuellement, l’attention se porte sur les relations entre l’attaquant et son entraîneur Jorge Jesus. Les deux hommes ont-ils chacun mis de l’eau dans leur vin ? Ils se connaissent très bien pour avoir collaboré ensemble en Arabie saoudite à Al-Nassr.

Les récentes incompréhensions ont alimenté les interrogations sur la place de CR7 dans les plans du coach portugais. Si la légende du Portugal est officiellement convoquée, cela permettrait de savoir si les deux hommes ont enterré la hache de guerre. Pour rappel, le Portugal va affronter le Danemark le 14 novembre, puis le pays de Galles le 17 novembre, dans le cadre de la Ligue des nations. Bien positionnés dans leurs poules, les potugais auront à cœur de surfer sur leur bonne dynamique.