Poutine évoque une « alliance » avec l'Algérie au sommet des pays exportateurs de gaz à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine a mis en avant la solidité des liens entre son pays et l’Algérie, le 27 octobre 2026 à Moscou, en Russie. « Les relations entre la Russie et l’Algérie sont des relations de longue date, des relations fiables, des relations d’alliance », a-t-il déclaré, d’après une vidéo diffusée par Sputnik. Ces propos ont été tenus pendant le 8e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, auquel l’Algérie participait à travers son Premier ministre, Sifi Ghrieb, venu représenter le président Abdelmadjid Tebboune.

Sifi Ghrieb a été accueilli par Poutine avant la photo de famille, puis a lu le discours de Tebboune devant les participants. Rappelons que l’Algérie siégeait ainsi aux côtés de l’Iran, du Qatar, de la Libye et du Venezuela, représentés à Moscou par leur dirigeant ou un haut responsable. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo faisait aussi partie des chefs d’État présents.

Devant les délégations des pays membres, le chef de l’État russe a plaidé pour un resserrement des liens entre exportateurs. « Nous ne devons pas ériger de barrières mais, au contraire, renforcer la coopération, avant tout entre les pays exportateurs de gaz », a-t-il déclaré.

Un message déjà formulé le 15 octobre

En effet, Vladimir Poutine avait tenu un discours très proche douze jours plus tôt, lors du congrès « Russie des affaires », à Moscou. « L’Algérie est l’un de nos amis et alliés les plus proches. Nous entretenons d’excellentes relations avec l’Algérie dans de nombreux domaines. Dans le cadre de notre coopération économique, en tant que partenaires, nous ne nous sommes jamais déçus mutuellement », avait-il alors affirmé.

L’Algérie connaît bien ce rendez-vous gazier, puisqu’elle avait accueilli le 7e sommet du forum en mars 2024, à Alger, qui avait abouti à l’adoption de la « Déclaration d’Alger ». Le sommet Russie-Afrique s’ouvre pour sa part le 28 octobre, toujours dans la capitale russe.