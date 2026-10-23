Présidentielle au Brésil : Neymar renouvelle son soutien aux Bolsonaro

Le second tour de l’élection présidentielle au Brésil se tiendra ce samedi 25 Ocobre. Le président sortant Lula et Flavio Bolsonaro sont aux coude à coude. Cette présidentielle est indécise et bien malin celui qui peut donner à l’heure actuelle le nom du futur président. Neymar, la superstar auriverde a déjà choisi son candidat. Après avoir soutenu Jair Bolsonaro lors de la présidentielle de 2022, l’ancien attaquant du Paris Saint Germain a apporté son soutien au fils Flavio Bolsonro.

Neymar et les Bolsonaro, une histoire qui date

Ces derniers jours, le joueur de Santos a multiplié les signes de soutien sur les réseaux sociaux. Pour ne pas rendre trop flagrante sa position, il a fait référence à son ancien numéro de maillot au FC Barcelone pour mettre Flavio Bolsonaro en avant. Ce vendredi, Neymar est apparu dans une vidéo publiée par le député Nikolas Ferreira qui est un fervent soutien de la famille Bolsonaro. L’élu lui a rappelé qu’il portait le numéro 11 lors de son passage au FC Barcelone, avant de lui demander combien font onze plus onze. Neymar a alors répondu : « 22 » en souriant et en reproduisant le chiffre avec ses mains.

Le chiffre 22 fait référence au code que les électeurs de Flavio Bolsonaro devront composer sur l’urne électronique. En 2022, Ney avait déjà apporté son soutien au père de Flavio, Jair Bolsonaro. Ce dernier avait perdu le scrutin face à Lula qui venait alors de réaliser son comeback. À l’époque, Neymar avait publiquement soutenu Jair Bolsonaro.

L’ancienne superstar du FC Barcelone avait notamment participé à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il reprenait un chant de campagne en faveur de Jair Bolsonaro. Pour la présidentielle de 2026, rebelote pour Neymar qui soutien de nouveau un autre Bolsonaro. Ce soutien va-t-il suffire à Flavio de s’asseoir sur le fauteuil présidentiel comme son père ? Rendez-vous est pris pour le dimanche afin de connaître le choix des brésiliens.