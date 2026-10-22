Qatar : des Rafale escortent Emmanuel Macron à son arrivée à Doha

Des Rafale de l’armée de l’air du Qatar ont escorté l’avion du président français Emmanuel Macron à son arrivée à Doha, mardi 20 octobre 2026. En effet, cette escorte faisait partie des honneurs d’État réservés au chef de l’État français pour une visite de deux jours dans l’émirat. Pour rappel, le Qatar est la dernière étape d’une tournée dans le Golfe, après le Koweït, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Un accueil avec les honneurs d’État

Le ministre qatari de la Défense, le cheikh Saoud ben Abdulrahman Al Thani, a accueilli Emmanuel Macron à sa descente d’avion avant que le président français ne soit reçu par l’émir, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, au palais de Lusail.

Le lendemain, mercredi 21 octobre, Emmanuel Macron s’est exprimé à Doha après ses entretiens avec l’émir. Il a appelé à « une extrême prudence » face à la situation sécuritaire dans le Golfe, afin d’éviter une escalade susceptible de relancer le conflit. L’émir a de son côté jugé les discussions « fructueuses ».

Les Rafale occupent une place centrale dans cette relation puisque le Qatar avait acquis 24 appareils en 2015, pour 6,3 milliards d’euros. Ainsi, lors d’une précédente visite d’Emmanuel Macron à Doha, en décembre 2017, l’émirat avait signé pour 12 appareils supplémentaires, soit 1,1 milliard d’euros, avec une option sur 36 autres.