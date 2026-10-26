Raphinha se rapproche d’un record de Cristiano Ronaldo malgré la défaite du Barça en Liga

Le Barça a perdu le Clasico (1-2) face au Real Madrid, dimanche 25 octobre, mais Raphinha a tout de même marqué les esprits. En effet, le Brésilien a inscrit son 13e but en dix journées de Liga, un total qui rappelle le début de saison exceptionnel de Cristiano Ronaldo avec le club madrilène en 2014-2015.

Au Camp Nou, Raphinha a permis aux Catalans de revenir temporairement dans la rencontre en égalisant à la 61e minute. Cependant, le Real Madrid a finalement remporté ce duel grâce à Kylian Mbappé, auteur du but décisif à la 87e minute.

Néanmoins, sur le plan individuel, le Brésilien poursuit un début de saison remarquable. En effet, selon les informations relayées par la presse sportive, il est le premier joueur à atteindre 13 buts après dix journées de Liga depuis Cristiano Ronaldo qui avait inscrit 17 buts sur la même période en 2014-2015.

Pour rappel, le 2 octobre 2026, LaLiga a désigné Raphinha joueur du mois après sept buts et deux passes décisives en quatre journées de championnat. Il avait notamment réussi deux triplés consécutifs contre le Racing Santander et le Séville FC.