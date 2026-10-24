Real Madrid - Barça : Mbappé veut briser la série de victoires de Yamal

Le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid se déroulera ce dimanche 25 octobre à 21 heures au Camp Nou. Depuis que Kylian Mbappé a rejoint les rangs madrilènes en 2024, les Blaugrana ont pris le dessus en s’imposant à six reprises lors des sept derbys officiels. Ils n’ont remporté qu’un seul match face à leur rival.

Au classement de la Liga, le Barça trône en pole position avec 27 unités après neuf journées. L’Atlético de Madrid occupe la deuxième place avec 22 points, devançant les Merengues qui sont troisièmes avec 21 points au compteur.

Mbappé en mission

Pour le Français et son équipe, l’objectif est d’inverser la dynamique des Catalans. Rappelons que l’entraîneur madrilène devra composer avec plusieurs absences : Vinícius, Mendy, Asencio et Rodrygo. Porté par Yamal, le Barça espère bonifier sa victoire 2-0 acquise lors du précédent Clasico à domicile. De son côté, le Real Madrid espère stopper la série noire pour empocher les trois points et rester à portée de tir du leader.