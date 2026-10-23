Real Madrid : Mbappé tout proche d’un record avant le match contre le Barça

Il ne manque que deux buts à Kylian Mbappé pour atteindre un record avec le Real Madrid. Après avoir marqué contre le RB Leipzig en Ligue des champions, l’attaquant français pourrait franchir ce cap dimanche, à l’occasion du déplacement madrilène sur la pelouse du FC Barcelone.

Le Real Madrid pourrait voir Kylian Mbappé atteindre la barre des 100 buts sous ses couleurs lors du Clásico prévu dimanche 25 octobre 2026 au Camp Nou. En effet, avec 98 réalisations au compteur selon les informations rapportées avant la rencontre, l’international français n’aurait besoin que d’un doublé pour atteindre ce total face au grand rival madrilène.

Pour rappel, le Real Madrid s’est imposé 4-1 face au RB Leipzig, mercredi 21 octobre, au Santiago-Bernabéu. En effet, Bernardo Silva a ouvert le score, avant les buts d’Arda Güler, de Kylian Mbappé et de Yan Diomande. L’attaquant français a marqué à la 83e minute, d’une frappe du pied droit, pour porter le score à 3-0.

En outre, l’attaquant affiche un bilan de 12 buts en 12 matchs cette saison, selon les chiffres établis cette semaine. Sa régularité offensive en fait l’un des joueurs à suivre avant cette confrontation de la 10e journée de Liga.