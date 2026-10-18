Real Madrid - Séville : privé de Vinicius, Mourinho associe Mbappé et Endrick, voici le onze

Ce dimanche au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid reçoit Séville pour la 9e journée de Liga. Quatrième du classement avec 18 points, le club madrilène doit gagner pour réduire l’écart avec le FC Barcelone, leader solide. Les Merengue arrivent sur une bonne dynamique après leur succès 4-3 face à l’AS Rome en Ligue des champions. José Mourinho devra faire sans Vinicius, exclu par un carton rouge.

Les confrontations passées penchent en faveur des Madrilènes. Sur 197 matchs toutes compétitions confondues, le Real compte 108 victoires, contre 57 pour Séville et 32 nuls. En championnat, le club blanc n’a plus connu la défaite depuis le revers 3-0 subi à Séville en septembre 2018, avec 13 succès et 2 matchs nuls depuis. Les Andalous, eux, peinent à revenir à Madrid avec un résultat positif.

Un onze sans Vinícius

Dans les buts madrilènes, Courtois sera le dernier rempart. Devant lui, Valverde, capitaine du jour, évoluera aux côtés de Konaté, Huijsen et Cucurella. Au milieu, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham et Yan Diomande tiendront le cœur du jeu. En attaque, Endrick et Mbappé formeront la paire offensive choisie par Mourinho.

Séville s’appuiera sur Odysseas, dernier homme du but, avec Iglesias, Castrín, Kike Salas et Suazo en défense. Agoumé, Fofana, Vargas et Félix occuperont le milieu, tandis que Peque et Robbie Ure seront chargés de porter le danger devant.