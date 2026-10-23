Real Madrid : Tchouaméni juge excessive la médiatisation de son altercation avec Valverde

La saison dernière, une altercation entre l’international français Aurélien Tchouaméni et son capitaine Federico Valverde a suscité une vive polémique au Real Madrid. La presse espagnole avait largement commencé cet épisode à une période où la Casa Blanca traversait des difficultés. Dans le dernier épisode de son émission The Bridge diffusée sur les plateformes Disney+ et Youtube, Tchouaméni.

Le joueur a contesté le récit d’une bagarre avec son coéquipier. Il a déclaré comment cette affaire avait pris des proportions importantes dans les médias. « J’ai envie de clarifier les trucs, il n’y a pas eu de bagarre comme les gens ont dit », a livré Aurélien Tchouaméni qui reconnaît toutefois que des tensions ont bien eu lieu dans le vestiaire madrilène. « Il y a eu des choses qui se sont passées dans un vestiaire comme ça se passe toujours. Il y a des petites échauffourées » dira l’ex joueur de l’AS Monaco.

Tchouaméni déplore l’ampleur médiatique de l’affaire

Le milieu de terrain a surtout pointé du doigt la médiatisation de l’incident avec Valverde. Il affirme que l’aura du Real Madrid contribue à amplifier les événements. Le joueur s’est exprimé en ces termes : « Le seul problème, c’est que comme tu es au Real, le moindre petit truc devient un énorme truc et ensuite ça prend une ampleur médiatique de fou ». Aurélien Tchouaméni a donc voulu mettre les choses au clair. Depuis la saison dernière, toute sorte de rumeurs circulaient à propos de la prétendue altercation entre l’international français et uruguayen.

Les deux joueurs sont des pions importants des Merengue et quand ils sont au centre d’un évènement, la machine médiatique se met en branle rapidement. Rappelons que la direction madrilène avait jugé bon d’infliger une amende de 500000 euros à chacun des deux joueurs. La page semble avoir tournée puisque Tchouaméni et Valverde sont régulièrement alignés ensemble sur le terrain et ils sont l’air de s’entendre bien pour le grand bonheur des Madridista.