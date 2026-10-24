Real Madrid vs Barcelone : le plan de Flick pour freiner Mbappé se précise

À quelques heures du Clasico prévu ce dimanche 25 octobre à 21 heures, Hansi Flick prépare ses joueurs à affronter l’attaque du Real Madrid, avec une attention particulière portée à Kylian Mbappé. Après la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le FC Barcelone doit réagir face à son grand rival, dans une rencontre importante pour la course au titre.

Les Catalans, vainqueurs de leurs neuf premières journées de Liga, peuvent creuser l’écart en tête du classement. Cependant, les Madrilènes ont l’occasion de revenir à trois points de leur adversaire en cas de victoire.

Pour contenir les offensives adverses, Hansi Flick mise notamment sur la rigueur collective et le bon positionnement de ses joueurs. « L’important, c’est de bien se positionner avec et sans le ballon. Et de maintenir un bon espacement entre les joueurs, de presser le porteur du ballon… Si nous faisons tout correctement, il sera facile de défendre face aux attaques du Real Madrid. Cubarsi et Gerard jouent très bien. Ce qu’ils font est incroyable (…) Je m’attends à une équipe du Real Madrid très confiante. C’est un grand club. C’est un effectif avec d’excellents joueurs et un excellent entraîneur. C’est comme ça que je le vois. Ils ont des joueurs fantastiques, surtout dans les 30 derniers mètres. Nous devons être prêts », a-t-il expliqué.