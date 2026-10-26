Real Madrid vs Barcelone : Mbappé talonne Cristiano Ronaldo et Benzema en matière de buts

Auteur d’un doublé lors du Clásico remporté par le Real Madrid (2-1), dimanche 25 octobre, l’attaquant français Kylian Mbappé porte à 14 son total de buts contre les Blaugrana. Un chiffre qui le rapproche de deux anciens Madrilènes, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Le FC Barcelone est devenu l’un des adversaires préférés de Kylian Mbappé. Déjà efficace contre les Catalans lorsqu’il évoluait au Paris Saint-Germain, l’international français a confirmé cette tendance au cours du dernier Clásico. Ses deux réalisations ont contribué à la victoire du Real Madrid et lui ont permis de poursuivre sa progression dans le classement des buteurs face au Barça.

Avec 14 buts inscrits contre le club catalan depuis le début de sa carrière, Mbappé se rapproche de Karim Benzema, crédité de 16 réalisations dans ce décompte mais Cristiano Ronaldo reste devant les deux Français avec 20 buts.

Pour rappel, ce Clásico a également marqué une étape importante dans le parcours de Mbappé au sein du club espagnol puisque le Français a atteint la barre des 100 buts en 116 matchs sous ses couleurs.

La Liga représente l’essentiel de ce total, avec 67 réalisations. Il en compte également 25 en Ligue des champions, quatre en Coupe du Roi, deux en Coupe du monde des clubs, une en Supercoupe d’Europe et une en Supercoupe d’Espagne.