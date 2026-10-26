Restrictions commerciales : Paris évoque le dossier algérien devant l'UE, Alger nie toute restriction

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a abordé le 12 octobre 2026 devant ses homologues de l’Union européenne les restrictions qui visent, selon Paris, les produits français en Algérie. Deux diplomates cités par Reuters ont rapporté l’information le 23 octobre, et un résumé européen de la réunion la confirme : « La France a fait référence à l’Algérie dans le contexte de restrictions commerciales récemment adoptées sur les importations françaises ».

Plusieurs diplomates ont ajouté que l’Algérie avait nié ces mesures lorsque des représentants français l’avaient interrogée. De son côté, le Quai d’Orsay a indiqué n’avoir reçu aucune notification et a affirmé : « Nous resterons, bien sûr, particulièrement vigilants sur cette question ».

Des échanges en recul

Les douanes françaises ont enregistré une baisse d’environ 12 % des exportations vers l’Algérie en 2025, à 4,2 milliards d’euros, puis une chute comparable sur les huit premiers mois de 2026. Les importations françaises depuis l’Algérie, surtout du pétrole et du gaz, ont de leur côté reculé de 18 % en 2025, à 5,1 milliards d’euros.