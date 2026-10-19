Marco Rubio (Rawpixel)

Rubio affirme que l'Ukraine a frappé des navires transportant du pétrole américain

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Le secrétaire d’État américain Marco Rubio accuse l’Ukraine d’avoir frappé en mer Noire des navires chargés de pétrole américain. Dans un entretien accordé dimanche 18 octobre 2026 à Breitbart, il a rapporté les propos de compagnies pétrolières : « C’était notre pétrole sur ce navire, touché par l’Ukraine. » Le lendemain, depuis Samarkand, en Ouzbékistan, il a ramené le débat vers le président Volodymyr Zelensky : « Ce sur quoi il devrait se concentrer, et ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c’est mettre fin à cette guerre. C’est ce sur quoi nous voulons que tout le monde se concentre. C’est ce sur quoi nous voulons que les Russes se concentrent. »

Pour rappel, le chef de la diplomatie américaine n’en est pas à sa première mise en cause. En effet, le 22 septembre, il avait déjà évoqué le sujet sur Fox News : « Au cours des derniers mois, à plusieurs reprises, des navires liés aux États-Unis, des approvisionnements pétroliers américains, ont été visés, probablement pas délibérément, mais visés quand même par l’Ukraine. C’est un point qui doit être réglé. »

Kiev assume de son côté une campagne contre les exportations pétrolières russes. Le commandant des forces de drones ukrainiennes affirme que ses unités ont frappé 300 pétroliers de la « flotte fantôme » russe depuis juillet.

Le ton entre les deux capitales s’est durci dimanche. Trump a écrit sur Truth Social que Zelensky « ne veut pas mettre fin à cette guerre, et probablement ne l’a jamais voulu ». Le président ukrainien a répondu sur X : « L’Ukraine n’a jamais voulu cette guerre, et nous avons accueilli littéralement TOUTE tentative de nos partenaires de mener cette guerre à une fin digne. »

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