Rubio affirme que l'Ukraine a frappé des navires transportant du pétrole américain

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio accuse l’Ukraine d’avoir frappé en mer Noire des navires chargés de pétrole américain. Dans un entretien accordé dimanche 18 octobre 2026 à Breitbart, il a rapporté les propos de compagnies pétrolières : « C’était notre pétrole sur ce navire, touché par l’Ukraine. » Le lendemain, depuis Samarkand, en Ouzbékistan, il a ramené le débat vers le président Volodymyr Zelensky : « Ce sur quoi il devrait se concentrer, et ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c’est mettre fin à cette guerre. C’est ce sur quoi nous voulons que tout le monde se concentre. C’est ce sur quoi nous voulons que les Russes se concentrent. »

Pour rappel, le chef de la diplomatie américaine n’en est pas à sa première mise en cause. En effet, le 22 septembre, il avait déjà évoqué le sujet sur Fox News : « Au cours des derniers mois, à plusieurs reprises, des navires liés aux États-Unis, des approvisionnements pétroliers américains, ont été visés, probablement pas délibérément, mais visés quand même par l’Ukraine. C’est un point qui doit être réglé. »

Kiev assume de son côté une campagne contre les exportations pétrolières russes. Le commandant des forces de drones ukrainiennes affirme que ses unités ont frappé 300 pétroliers de la « flotte fantôme » russe depuis juillet.

Le ton entre les deux capitales s’est durci dimanche. Trump a écrit sur Truth Social que Zelensky « ne veut pas mettre fin à cette guerre, et probablement ne l’a jamais voulu ». Le président ukrainien a répondu sur X : « L’Ukraine n’a jamais voulu cette guerre, et nous avons accueilli littéralement TOUTE tentative de nos partenaires de mener cette guerre à une fin digne. »