Russie : la résidence de Poutine entourée de 16 nouvelles tours de défense aérienne

Plus de 50 positions de défense aérienne entourent désormais la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï, en Russie, après la construction de 16 nouvelles tours. C’est le constat d’une enquête de Radio Free Europe/Radio Liberty (service russe Radio Svoboda), publiée le 25 octobre 2026 et réalisée à partir d’images satellites avec l’analyste de sources ouvertes jembobineuse. Ces structures forment un anneau extérieur tourné vers l’Ukraine, alors que la guerre entre les deux pays se poursuit.

Les 16 tours ont été érigées ces dernières semaines, dans un rayon de 50 kilomètres au sud du domaine. L’une d’elles se trouve sur la base aérienne de Khotilovo, que Poutine utilise et qui dispose d’une voie ferrée menant directement à la résidence. Ces tours relèvent de la défense à courte portée, destinée aux cibles comme les drones. Elles accueilleraient des systèmes Pantsir ou Tor, d’après l’enquête.

Il faut savoir que le premier système Pantsir-S1 est apparu autour du domaine en janvier 2023 et Radio Svoboda y recensait 12 positions en août 2025, puis 27 en avril 2026. Une trentaine de tours existaient à la mi-octobre, avant l’ajout des 16 nouvelles. Notons toutefois que selon des estimations antérieures de la même rédaction, Moscou est protégée par une centaine de tours.

Une résidence au cœur d’une polémique depuis décembre 2025

Pour rappel, le domaine, appelé Dolgiye Borody, a été construit entre 1934 et 1939 sur une péninsule entre les lacs Valdaï et Ujin, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Valdaï, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Déjà En décembre 2025, les autorités russes ont affirmé qu’une tentative de frappe de drones ukrainiens avait visé la résidence.