Russie : le nouveau missile Filin inquiète les spécialistes ukrainiens des drones

Les spécialistes ukrainiens des drones redoutent que Moscou ne mise sur une nouvelle arme : le missile Filin. Serhii « Flash » Beskrestnov et Serhii Sternenko, deux anciens conseillers en drones du ministère ukrainien de la Défense, estiment que la prochaine expansion russe dans la guerre aérienne pourrait reposer sur des missiles de croisière bon marché. « L’utilisation massive de ce type d’arme d’attaque aérienne est ce qui nous attend très bientôt », a écrit Sternenko sur Telegram le 23 octobre.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux camps rivalisent d’innovations. Du côté russe, le missile S8000 Banderol, lancé depuis des drones, est capable de virages plus serrés que le Kh-101 ou le Kalibr, selon les services de renseignement ukrainiens. Du côté ukrainien, le FP-5 Flamingo, dont le coût est estimé à environ 600 000 dollars, sert déjà à des frappes en profondeur sur le territoire russe.

Le missile russe Filin mesure environ 3,5 mètres de long et possède une portée annoncée pouvant atteindre 1 200 km, pour une vitesse proche de 800 km/h selon le ministère de la défense ukrainienne. Il peut transporter une charge explosive de 50 à 100 kg et voler à très basse altitude et combine un moteur russe, des composants électroniques étrangers et certaines pièces fabriquées par impression 3D selon le renseignement militaire ukrainien.

Un missile plus rapide et plus maniable

Le Filin pourrait représenter un défi plus grand que les drones d’attaque à réaction, préviennent ces spécialistes. Dans un entretien accordé au média NV en septembre, Beskrestnov décrivait : « Ce ne sont plus des Shahed à réaction ; ce sont des missiles conventionnels. Leur vitesse sera de 500, 600, 700 ou 750 kilomètres par heure, et cela créera de nouveaux défis pour nous. » Pour Beskrestnov, il s’agira de « commencer à réfléchir à ce qui se passera dans cinq mois ».