Russie : les avions militaires algériens effectuent plusieurs vols qui intriguent

Des avions de transport de l’armée algérienne ont été repérés à plusieurs reprises sur la route de la Russie ces dernières semaines. Les appareils passent notamment par l’espace aérien polonais avant de poursuivre vers Moscou selon les révélations de Defence24.

Le premier épisode remonte au 24 septembre 2026. Deux avions de transport de l’armée de l’air algérienne, un Lockheed C-130H-30 Hercules et un Il-76MD, ont traversé l’espace aérien de la Pologne avant de poursuivre leur route vers Moscou. Polish Military Radar avait signalé leur passage à 7h07, selon Defence24.

Quelques jours plus tard, un autre appareil a emprunté le même axe. Le 1er octobre, un Il-76 des forces aériennes algériennes, parti de Boufarik, a traversé plusieurs pays européens avant de survoler la Pologne et de poursuivre vers Moscou. Son passage avait été signalé à 8h17 par Polish Military Radar.

Le lendemain, deux avions algériens ont effectué le trajet inverse. Un Il-76MD et un C-130H Hercules, partis de Moscou, ont regagné l’Algérie en passant par la Biélorussie et la Pologne. Leurs passages au-dessus du territoire polonais ont été relevés à 17h01 et 17h42.

Puis, le 6 octobre, un nouveau C-130H-30 Hercules algérien est apparu sur cette route. Parti de Boufarik, il a traversé plusieurs pays européens, puis la Pologne et la Biélorussie, avant d’atterrir à Moscou-Vnoukovo. Polish Military Radar a signalé son passage à 6h45.

Pourquoi autant de rotations en si peu de temps ? C’est précisément ce que les données disponibles ne permettent pas d’établir. Les appareils sont bien identifiés, leurs trajectoires peuvent être suivies et leurs destinations sont connues, mais leur cargaison et la raison exacte de ces déplacements ne sont pas publiques.

Ces vols interviennent toutefois dans un contexte particulier. L’Algérie et la Russie disposent d’un programme de coopération militaire bilatérale pour 2026. Le ministère algérien de la Défense l’avait mentionné en mars, lors de l’escale à Alger de deux bâtiments de la flotte russe du Nord. Cette coopération constitue une piste pour comprendre ces rotations, sans toutefois permettre d’en déterminer la mission précise.